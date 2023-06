Mask Singer 2023 - Dernière prestation de la Biche sur "Où je vais" d'Amel Bent

C'est la dernière prestation de la Biche. Elle a choisi d'interprété "Où je vais" d'Amel Bent. Elle clôt en beauté cette magnifique saison de Mask Singer. Et pour clôturer son enquête, la Biche va devoir choisir entre une action et une vérité. L'enquête se termine sur un doute entre Nâdiya, Mia Frye, Sofia Essaïdi et Aurélie Konaté. Et pour vous est-ce aussi le cas ? Extrait de Mask Singer du 2 juin 2023 - Episode 08 (Partie 2)