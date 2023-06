Mask Singer 2023 - Dernière prestation du Husky sur "Diego" de Johnny Hallyday

C'est la dernière prestation du Husky. Il a choisi d'interprété "Diego" de Johnny Hallyday. L'émotion envahie le plateau de Mask Singer. Et pour clôturer son enquête, le Husky va devoir choisir entre une action et une vérité. Il est clair pour tout le monde que dans le Huski se cache Vincent Niclo. Et pour vous est-ce aussi le cas ? Extrait de Mask Singer du 2 juin 2023 - Episode 08 (Partie 2)