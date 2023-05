Mask Singer 2023 - Homard chante "Attention Mesdames et Messieurs" de Michel Fugan

Avant de commencer l'enquête de ce soir, le Homard va chanter "Attention Mesdames et Messieurs" de Michel Fugan sur le plateau de Mask Singer. Nous comprenons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un chanteur, mais sa voix va-t-elle suffire pour le démasquer ? Kev Adams, Jeff Panacloc et Elodie Frégé pensent tous à Laurent Ruquier. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 1)