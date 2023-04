Mask Singer 2023 - Huski chante "Lucie" de Pascal Obispo

Le Huski ouvre cette soirée exceptionnelle avec un classique de la chanson française : "Lucie" de Pascal Obispo. Sa prestation, riche en émotion, a surpris le public et les enquêteurs de Mask Singer. Seul Jeff Panacloc connaît l'identité du Huski, mais Kev Adams, Élodie Frégé et Michèle Bernier ont obtenu un indice lors d'un des voyages du Huski : de l'encens. Avec ces nouveaux indices, ils pensent à Emmanuel Moire, Damien Sargue, Agustín Galiana et Bruno Putzulu. Extrait de Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 1)