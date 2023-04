Mask Singer 2023 - Husky chante "Machistador" de M

Il est temps pour Husky de monter sur scène ! Avec sa prestation pleine d'énergie, il impressionne tout le monde ! Mais Elodie Frégé et Jeff Panacloc n'oublient pas l'enquête, Ils sont sûrs d'avoir trouvé qui se cache sous le masque de Husky. Il sait donc déjà qui se cache sous le Husky, mais Kev Adams, Elodie Frégé et Michèle Bernier sont sur la piste de : Vincent Niclo, Emmanuel Moire, M ou encore Philippe Katerine. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 1)