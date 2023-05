Mask Singer 2023 - Huski chante "When love takes over" de Kelly Rowland

Huski chante "When love takes over" de Kelly Rowland pour tenter de remporter le ticket d'or de ce soir. Il montre de nouveau que c'est un showman et qu'il a le sens du rythme ? Jeff Panacloc sait qui se cache sous le Huski et est d'autant plus surpris de cette prestation. Mais n'oublions pas l'enquête, une braking news vient aider Laurent Ruquier, Kev Adams, Jeff Panacloc et Elodie Frégé. Nous apprenons que le Huski aime prendre du thé même s'il préfère l'eau aujourd'hui. Avec tous ses indices les noms de M. Pokora, Damien Sargue, Vincent Niclo et Agustín Galiana. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 1)