Mask Singer 2023 - Husky et Éléphant chantent "Casser la voix" de Patrick Bruel

Pour sa finale, le Husky va partager un duo avec le finaliste de la saison précédente : l'Éléphant. Ils vont chanter "Casser la voix" de Patrick Bruel. Pour avancer dans l'enquête, Keen'V qui était sous l'Éléphant va donner ses impressions après avoir partager ce duo avec le Husky. Et il est raccord avec les Elodie Frégé, Kev Adams et Michèle Bernier sur les noms de Vincent Niclo et Stéphane Rousseau et Vincent Niclo et Emmanuel Moire. Avez-vous deviner qui se cache sous le Husky ? Extrait de Mask Singer du 2 juin 2023 - Episode 08 (Partie 1)