Mask Singer 2023 - Kangourou chante "Don't let the sun go down on me" d'Elthon John

L'enquête expresse sur la star internationale qui se cache sous le Kangourou va se terminer sur une prestation de "Don't let the sun go down on me" d'Elthon John. La voix du Kangourou est incroyable et est tout de suite reconnu par Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Michèle Bernier. Ils pensent tous à la chanteuse Anastacia ! Extrait de Mask Singer du 19 mai 2023 - Episode 06 (Partie 1)