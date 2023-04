Mask Singer 2023 - Lama sur un Medlay d'Elvis Presley

Pour rendre hommage à son costume, Lama va chanter quatre titres emblématiques d'Elvis Presley: "Hound Dog", "A Little Less Conversation", "Only You" et "Viva Las Vegas". Sa performance rend hommage aux plus belles années d'Elvis Presley ! Michèle Bernier, Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc sont sur la piste de Cartman, Philippe Etchebest et Philippe Candeloro. Et vous, à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Épisode 02 (Partie 2)