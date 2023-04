Mask Singer 2023 - Le Medley de Chenille, Husky et Méduse

Méduse, Chenille et Husky chantent lors d'un Medley, où Kev Adams active une nouvelle fois un Kabuki pour valider son prono d'or sur la prestation de Chenille. Méduse chante "What a feeling" de Irene Cara, Chenille chante "Papillon de lumière" de Cindy Sander et Husky chante "Baby one more time" de Britney Spears. Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 01 (Partie 2)