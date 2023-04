Mask Singer 2023 - Le Medley de Vautour, Sorcière et Biche

Avant de voter Vautour, Sorcière et Biche vont proposer une dernière prestation; Biche commence en interprétant "Sax" de Fleur East, Vautour enchaine en chantant "Ma liberté de penser" de Florent Pagny et Sorcière termine avec "Zombie" de The Cranberries. Il est temps maintenant de voter pour son personnage favori ! Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 1)