Mask Singer 2023 - Le premier prono d'or de Michèle Bernier !

La première prestation de Méduse impressionne Michèle Bernier, mais confirme aussi ses doutes sur son identité. Elle décide non sans mal de déclencher le kabuki et donc son premier prono d'or de la saison ! Elle doit maintenant donner son pronostic à maître Moya qui validera ou non sa réponse. Michèle Bernier a-t-elle déjà démasqué la Méduse ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 2)