Mask Singer 2023 - L'émission que la Méduse rêverait d'animer

C'est au tour de la Méduse de partager avec nous l'émission qu'elle rêverait d'animer : La Star Academy. Elle a l'habitude des études et des profs. Elle maîtrise aussi le chant le théâtre et la mise en scène. Et vous avez-vous découvert qui se cache sous le masque de Méduse ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 2)