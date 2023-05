Mask Singer 2023 - L'émission que l'Alien rêverait d'animer

Dans ses plus grands rêve, l'Alien aimerait animer Rendez-vous en terre inconnue. Pendant son magneto indices, le plateau de The Voice apparaît tout comme un opéra. Et vous avez-vous découvert qui se cache sous le masque de l'Alien ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 2)