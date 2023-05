Mask Singer 2023 - L'émission que le Huski rêverait d'animer

Il est temps pour le Huski de partager avec nous l'émission qu'il rêverait d'animer : Gym Tonic. L'entraînement au quotidien fait parti de la vie du Huski et il est habitué aux défis des nouveaux projets. Il aime aussi se produire en duo et en groupe. Et vous avez-vous découvert qui se cache sous le masque de Huski ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 1)