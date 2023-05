Mask Singer 2023 - L'émission que le Zèbre rêverait d'animer

Le Zèbre partage avec nous l'émission qu'il rêverait d'animer : The Voice. Il dévoile aussi qu'il a l'habitude d'être jugé et qu'il est tout le temps le roi de la fête. Il a même un jour été numéro 1, mais que tout à failli s'arrêter. En tout cas le Zèbre est très confiant sur le fait qu'il n'arrivera pas à se faire démasquer ! Et vous avez-vous découvert qui se cache sous le masque de Zèbre ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 1)