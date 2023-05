Mask Singer 2023 - L'enquête expresse dur le Taureau commence

Pour cette demi-finale, Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Michèle Bernier vont être accompagnés par un enquêteur Guest : le Taureau ! Il est temps de commencer l'enquête expresse avec un magnéto indices. Nous apprenons que qu'elle a longtemps été top 1 dans plusieurs pays et que plus de 100 millions de personnes l'ont vu chaque semaine pendant des années. Alors où en est votre enquête expresse ? Extrait de Mask Singer du 26 mai 2023 - Episode 07 (Partie 1)