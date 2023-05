Mask Singer 2023 - Méduse chante "Chanson sur ma drôle de vie" de Véronique Sanson

La demi-finale de la Méduse "Chanson sur ma drôle de vie" de Véronique Sanson. La prestation de la Méduse impressionne comme toujours Exceptionnellement pour la demi-finale, Jeff Panacloc va entendre la vrai voix de la Méduse et découvrir son indice costume. Michèle Bernier a le prono d'or sur la Biche, mais avec tous ses indices, Anggun, Elodie Frégé, Kev Adams et Jeff Panacloc pensent à Charlotte Gaccio et Élisa Tovati. Extrait de Mask Singer du 26 mai 2023 - Episode 07 (Partie 1)