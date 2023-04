Mask Singer 2023 - Méduse chante "Partir là-bas" de Claire Guyot

Ce soir, c'est Méduse qui ouvre le bal des prestations individuelles de la soirée sur "Partir là-bas" de Claire Guyot. Pendant toute la prestation, Michèle est persuadée de connaître cette voix. Va-t-elle actionner son kabuki ? Michèle Bernier sait déjà qui se cache sous la Méduse, mais Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc sont sur la piste d'Anne Sila, Lorie Pester et Lorie Peret. Et vous, à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 1)