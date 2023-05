Mask Singer 2023 - Méduse chante "Someone like you" de Adèle

La prestation de Méduse sera sur "Someone like you" de Adèle. Les enquêteurs et le public de Mask Singer vivent une parenthèse très poétique. Attention une braking news vient aider Laurent Ruquier, Jeff Panacloc, Kev Adams et Elodie Frégé pour leur enquête. La Méduse est un modèle dans la vie de tout les jours. Avec tous ses indices les noms de Lorie Pester, Karen Mulder, Amanda Lear, Katia Aznavour, Claire Keim et Élisa Tovati. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 2)