Mask Singer 2023 - Méduse chante "Toutes les femmes de ta vie" des L5

Pour son face à face avec l'Alien, la Méduse a choisi de chanter "Toutes les femmes de ta vie" des L5. Sa prestation entraîne le public et les enquêteurs ! Michèle Bernier se régale car elle sait qui se cache sous la Méduse, mais Kev Adams, Jeff Panacloc et Élodie Frégé continuent l'enquête ! Comme c'est une soirée spéciale enfance, ils vont avoir un indice qui ramène la Méduse en enfance. Les noms de Lorie Pester et Stéfi Celma. Alors avez-vous trouvé qui se cache sous la Méduse ? Extrait de Mask Singer du 12 mai 2023 - Episode 05 (Partie 1)