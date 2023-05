Mask Singer 2023 - Mme Irmask enquête sur la Biche

Mme Irmask va aider Kev Adams, Elodie Frégé et Michèle Bernier pour enquêter sur la Biche. Encore une fois c'est Jeff Panacloc qui a résolu le mystère de la Biche et a deviné récemment qui se cache sous son masque, mais l'enquête continue. Mme Irmask dévoile que la Biche ne fait pas que chanter et qu'elle se cache derrière les autres. Alors avez-vous résolu le mystère de la Biche? Extrait de Mask Singer du 19 mai 2023 - Episode 06 (Partie 1)