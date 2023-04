Mask Singer 2023 - Phoenix chante "Un, dos, tres" de Ricky Martin

Le Phoenix vous emmène dans son univers flamenco avec son interprétation de "Un, dos, tres" de Ricky Martin. Tout le monde est perdu, mais l'enquête continue. Michèle Bernier, Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc sont sur la piste de : Chantal Ladesou, Amanda Lear, Victoria Abril, Arielle Dombasle, Valérie Trierweiler et Sheila. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 2)