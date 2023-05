Mask Singer 2023 - Plante Carnivore chante "I ain't worried" de One Republic

La Plante Carnivore doit tout donner pour intégrer la compétition. Ce soir, elle sera toujours en ballottage ! Pour sa première prestation elle chante "I ain't worried" de One Republic. Comme c'est sa première apparition Kev Adams, Michèle Bernier, Jeff Panacloc et Élodie Frégé vont pouvoir lui poser une question. Tout le monde est perdu mais les noms de Dannii Minogue, Sonia Rolland, Karine Ferri et Taylor Swift. Alors avez-vous trouvé qui se cache sous la Plante Carnivore ? Extrait de Mask Singer du 12 mai 2023 - Episode 05 (Partie 1)