Mask Singer 2023 - Qui se cache sous le Homard ? Démasqué !

L'enquête expresse sur le Homard est terminée, il est maintenant temps de le démasquer et de découvrir qui se cache sous le masque du Homard. Tout le monde s'accorde sur le nom de Laurent Ruquier. Et vous à qui pensez-vous ? Qui rejoindra Elodie Frégé, Kev Adams et Jeff Panacloc sur la table des enquêteurs ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 1)