Mask Singer 2023 - Qui se cache sous le Lama ? Démasqué !

Le deuxième personnage démasqué de cette soirée est le Lama ! Il est maintenant temps de découvrir qui se cache sous son masque. Pour Elodie Frégé il n'y a plus de doute après la validation de son prono d'or. De leur côté, Michèle Bernier, Kev Adams, Jeff Panacloc et Jean-Marc ont récupéré de nouveaux indices et sont maintenant sur la piste de : Philippe Candeloro, Bruno Sanches et Nikos Aliagas. Alors qui se cache sous le Vautour ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 2)