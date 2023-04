Mask Singer 2023 - Qui se cache sous le Phoenix ? Démasqué !

Malheureusement, Phoenix va quitter l'aventure Mask Singer. Il est temps pour lui de se démasquer et de dévoiler son identité. Ce n'est plus une surprise pour Michèle Bernier qui connaît déjà son identité, mais pour le reste des enquêteurs et le public le suspens est insoutenable. Et vous pensez-vous avoir démasqué le Phoenix ? Extrait de Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 2) Extrait de Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 2)