Mask Singer 2023 - Qui se cache sous le Taureau ? Démasqué !

Il est temps pour le Taureau de rejoindre Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Michèle Bernier. Mais avant ça il va se démasquer ! Tout le monde est certain d'avoir reconnu la voix d'Anggun. Et vous avez-vous deviner qui se cache sous le masque du Tareau ? Extrait de Mask Singer du 26 mai 2023 - Episode 07 (Partie 1)