Mask Singer 2023 - Qui se cache sous le Vautour ? Démasqué !

Le premier personnage démasqué de cette saison est le Vautour ! Il est maintenant temps de découvrir qui se cache sous son masque. Ce n'est plus une surprise pour Jeff Panacloc et Jean-Marc qui a réussi son premier prono d'or, mais Kev Adams, Michèle Bernier et Elodie Frégé sont eux sur la piste de Martin Lamotte, Laurent Baffie et Stéphane De Groodt. Alors qui se cache sous le Vautour ? Extrait de Mask Singer du 14 avril 2023 - Episode 01 (Partie 2)