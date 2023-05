Mask Singer 2023 - Taureau chante "Grenade" de Bruno Mars

Avant de rejoindre Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Michèle Bernier le Taureau va faire profiter tout le public et les enquêteurs de sa voix en interprétant "Grenade" de Bruno Mars. Dès le début de la prestation Elodie Frégé, Michèle Bernier, Jeff Panacloc et Kev Adams pensent reconnaître parfaitement la voix d'Anggun. Et vous a qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 26 mai 2023 - Episode 07 (Partie 1)