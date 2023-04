Mask Singer 2023 - Tour du monde des indices avec la Sorcière

Il est temps de visionner un autre magnéto indice pour en apprendre plus sur la Sorcière dont l'identité est encore inconnue. Nous apprenons qu'elle a quitté son pays natal pour venir en France et tout au long du magnéto, nous apercevons beaucoup de stars : Soprano, Maître Gims et Jean-Jacques Goldman. Avez-vous découvert des indices cachés ? Extrait de Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 1)