Mask Singer 2023 - Tour du monde des indices avec le Huski

À part Jeff Panacloc et Jean-Marc, personne n'a démasqué le Huski ! Il est temps de continuer votre enquête et de partir à la chasse aux indices. Le Huski nous a appris qu'il est sportif, qu'il a joué, chanté et dansé à Paris, et qu'il a également un lien avec l'Italie et l'Angleterre. Et vous, avez-vous découvert des indices cachés ? Extrait de Mask Singer du 28 avril 2023 - Episode 03 (Partie 1)