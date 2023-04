Mask Singer 2023 - Zèbre chante "As it was" de Harry Styles

La Chenille s'attaque à un classique de la musique française. Elle chante "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday. En plus d'être mignonne, elle a semé le doute dans l'esprit des enquêteurs. Michèle Bernier, Kev Adams, Elodie Frégé, Jeff Panacloc et Jean-Marc sont sur la piste de : Chris Marques, Bilal Hassani, Jonathan Lambert, Audrey Fleurot, Messmer, Rachid Badouri et François Alu. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 21 avril 2023 - Episode 02 (Partie 2)