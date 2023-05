Mask Singer 2023 - Zèbre chante "Savoir aimer" de Florent Pagny

Zèbre compte bien remporter le ticket d'or avec son interprétation de "Savoir aimer" de Florent Pagny. Sa prestation est mélodieuse et regorge d'émotions. Kev Adams est le seul à connaître l'identité du Huski, mais une braking news vient aider Laurent Ruquier, Kev Adams, Jeff Panacloc et Elodie Frégé. Nous apprenons que le Zèbre est très a l'aise sur scène et qu'il s'est montré sous sa vrai nature sur scène. Avec tous ses indices les noms de Cartman, Florent Peyre, Michaël Youn et Bruno Salomone. Et vous à qui pensez-vous ? Extrait de Mask Singer du 6 mai 2023 - Episode 04 (Partie 1)