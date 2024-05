Mask Singer 2024 – Bande annonce indice de la Geishamurai

Poursuivez votre enquête sur la Geishamurai lors de cette soirée spéciale cinéma ! La bande annonce vous dévoile de nouvelles informations sur ce personnage dont l'identité reste un mystère pour nos enquêteurs. La Geishamurai s'apprête à relever un nouveau défi. Les États-Unis, le Canada, L'Italie et l'Autriche... Elle sème le drame sur son chemin et veut récupérer la couronne qui lui est due. Comment avance votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

