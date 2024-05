Mask Singer 2024 – Bande annonce indice de la Libellule

Découvrez la bande annonce de la Libellule et les nouveaux indices pour votre enquête. La Libellule veut vous manipuler, vous hypnotiser... Elle n'abandonnera pas et va vous faire voir double. Serait-elle coach ou chorégraphe ? En tout cas, elle a déjà fait face à plus coriace. Alors, avancez-vous dans votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 1)

