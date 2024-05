Mask Singer 2024 – Bande annonce indice de La Main

Découvrez la bande annonce de La Main et les nouveaux indices qui viendront compléter votre enquête. Ce véritable "héros masqué", tente de redonner le moral au monde et de le sauver de la morosité... Ce costume reste tout de même un mystère : nos enquêteurs ne savent toujours pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme ! Et vous, comment avance votre enquête ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 1)

