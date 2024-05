Mask Singer 2024 – Bande annonce indice de l'Hippopotame

Soirée spéciale cinéma à Mask Singer ! Découvrez les nouveaux indices sous forme de bande annonce de l'Hippopotame. Il a un lien avec les Miss France. Il aime croquer la vie à pleines dents et être derrière son piano. Chaque jour, il a aidé des adolescents à grandir et apprendre. L'Hippopotame est plein de fantaisie. Serait-il juge à Miss France ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

