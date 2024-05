Mask Singer 2024 – Bande annonce indice du Robolapin

Poursuivez votre enquête sur le Robolapin grâce à la bande annonce indice. Ce personnage agit pour la cause animale. Il est un robot venu d'ailleurs, d'une autre planète. Aurait-il travaillé avec Patrick Sébastien ? Nos enquêteurs sont perdus. Et vous, comment avance l'enquête ? Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 2)

