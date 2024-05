Mask Singer 2024 – Commencez votre enquête sur la Libellule

Que peut nous dévoiler l'Homme Invisible sur la Libellule ? Celle-ci ne passe pas inaperçu. Malgré 25 ans de succès et les millions de personnes qui la suivent, elle est restée simple. Parfois à Paris, à Cannes ou dans son canapé... avec elle, on ne sait jamais : elle est toujours là où on ne l'attend pas. La Libellule va vous embarquer avec elle vers ses rêves les plus fous. Les indices vous donneront-ils des idées ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 1)

