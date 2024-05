Mask Singer 2024 – Commencez votre enquête sur la Main

Voici ce que l'Homme Invisible peut vous dire pour commencer votre enquête sur la Main. La Main va donner le rythme et vous faire danser : c'est sa plus grande force. Cela va être la plus grande fiesta que Mask Singer a connu ! Malgré tout ce qu'elle a traversé, personne ne pensait la voir ici... Aurait-elle une grande société ou vécu un accident ? En tout cas, rien ne la prédestinait au succès culte qu'elle a connu. Alors, votre enquête avance-t-elle ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 1)

En savoir plus sur La Main