Mask Singer 2024 – Commencez votre enquête sur le Cornichon

Voici ce que l'Homme Invisible vous révèle pour commencer votre enquête sur le Cornichon. Même si on l'aurait plutôt vu dans une asperge, cet enfant de la balle a bien grandit, et tout ce qu'il a touché est devenu de l'or. Mais il a toujours travaillé dur, et quand il tombait, il se relevait toujours même face aux plus grands champions. Des millions de personnes ont assisté à son succès : vous le connaissez apparemment très bien. Alors, avez-vous déjà des pistes ? Extrait de Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 1)

En savoir plus sur Le Cornichon