Mask singer 2024 - Commencez votre enquête sur L'Hippopotame

D'après L'Homme Invisible, l'Hippopotame est sexy et roi dans son domaine et même dans ses domaines. Avec ses dents affutées comme des lames, il a toujours su se faire remarquer. La France a tout de suite eu un coup de foudre pour lui et est même rentré dans le quotidien des français. Alors comment avance votre enquête sur l'Hippopotame ? Extrait de Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 2)

