Mask Singer 2024 – Découvrez la Reine de Glace et commencez l'enquête

Ça y est, il est temps de découvrir la star internationale et de commencer l'enquête express ! Soyez attentif, car après sa prestation, la fabuleuse Reine de Glace sera démasquée ! Sa vie est un véritable film avec du danger, de la musique, des stars et du succès. Sa passion aurait pourtant pu lui coûter la vie... Elle a vendu des milliers d'albums et les plus célèbres ont chanté ses musiques ! Extrait de Mask Singer du 17 mai 2024 - Émission 03 (Partie 1)