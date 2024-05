Mask singer 2024 - Dernière chance de convaincre pour la Perle, le Hamster et le Léopard

Avant de faire voter le public et les enquêteurs, la Perle, le Hamster et le Léopard vont chanter une deuxième fois sur le plateau de Mask Singer. Le Léopard va chanter "Mon cœur" de Izïa, le Hamster va chanter "Message personnel" de Françoise Hardy et la Perle "Rue de la paix" de Zazie. Quel costume sera déjà démasqué ? Extrait de Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 1)

En savoir plus sur La Perle, Le Léopard ou Le Hamster