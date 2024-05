Mask singer 2024 - Emission 01 du 3 mai 2024 - Partie 1

La nouvelle équipe d'enquêteur de Mask Singer est là ! Laurent Ruquier et Inès Reg rejoignent Kev Adams et Chantal Ladesou sur le banc des enquêteurs. Cette année, notre équipe de choc va prendre l'enquête très au sérieux. Ce soir, six personnages vont performer sur la scène de Mask Singer. Le Léopard, la Perle et le Hamster vont ouvrir le bal de cette nouvelle saison ! Grande nouveauté cette saison, c'est l'Homme Invisible qui nous confiera des indices sur les costumes de la saison. Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 1)

