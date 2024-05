Mask singer 2024 - Emission 01 du 3 mai 2024 - Partie 2

Il est temps d'accueillir trois nouveaux costumes sur le plateau de Mask Singer ! Faites place et accueillez comme il se doit la Geishamouraï, l'Hippopotame et le Popcorn. Tout comme la Perle, Le Hamster et le Léopard ils devront aussi défendre leur place dans un match à trois. Un de ses trois costumes sera démasqué et révèlera son identité à tout le monde. Qui du Popcorn, de la Geishamouraï et de l'Hippopotame sera démasqué ? Mask Singer du 3 mai 2024 - Émission 01 (Partie 2)

