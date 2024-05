Mask singer 2024 - Emission 02 du 10 mai 2024 - Partie 1

Pour ce deuxième épisode de "MASK SINGER", notre équipe de choc composée de Kev Adams, Inès Reg, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier se retrouve pour découvrir les 6 nouveaux personnages qui vont performer sur le plateau. Bien cachées derrière leurs magnifiques costumes, les nouvelles célébrités vont interpréter des chansons, en révélant leur voix. Pour cette deuxième soirée, prenez place et accueillez dans un premier temps le Cornichon, la Libellule et la Main. Menez votre enquête aux côtés de l'équipe et tentez de découvrir qui se cache derrière ces costumes grâce aux indices donnés par l'Homme Invisible ! Mask Singer du 10 mai 2024 - Émission 02 (Partie 1)

