Mask singer 2024 - Emission 03 du 17 mai 2024 - L'enquête continue

Cette saison, l’enquête continue en 2ème partie de soirée dans le Bureau de Laurent Ruquier. Il recevra les personnalités démasquées le soir même et les interrogera sur cette expérience incroyable : leur préparation vocale, le secret, le choix de leur costume, leurs prestations scéniques, les anecdotes en coulisses… Vous y découvrirez également de nouveaux indices exclusifs sur les personnalités encore en compétition, ainsi que le bêtisier de la semaine et des reportages dans les coulisses de l’émission, mais également, pour la première fois, une enquête parallèle avec un nouveau personnage à démasquer présent uniquement dans "Mask Singer, L’enquête continue !"

En savoir plus sur Chantal Ladesou, Inès Reg ou Camille Combal