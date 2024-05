Mask singer 2024 - Emission 03 du 17 mai 2024 - Partie 1

Soirée exceptionnelle dans Mask Singer ! Le plateau a la chance d'accueillir une star internationale qui chantera sur scène ! Sous son magnifique costume de la Reine de Glace, cette célébrité fera l'objet d'une enquête express et révèlera son identité. Mais ce n'est pas tout : les enquêtes sur les personnages que vous avez découverts les semaines précédentes se poursuivent. Pour cette soirée spéciale cinéma, le Léopard, la Main, l'Epouvantail, la Libellule, l'Hippopotame, la Geishamurai, le Robolapin et la Perle s'affronteront en duel et interpréteront des classiques du grand écran. Vous découvrirez de nouveaux indices grâce aux bandes-annonces et aux masques d'or remis par Camille Combal. À l'issue des votes, un personnage sera démasqué ! Alors, êtes-vous prêts à poursuivre la plus grande enquête musicale de France ? Mask Singer du 17 mai 2024 - Emission 03 (Partie 1)

